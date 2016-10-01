Человек становится красивее в обществе привлекательных людей

В компании симпатичных людей человек становится более привлекательным. При этом, отмечают специалисты, общение с менее привлекательными людьми, соответственно, делает человека похожими на них.

Об этом сообщили учёные из университета Royal Holloway. Они провели исследование с участием нескольких десятков респондентов. Испытуемым выдавались совместные фотографии, где симпатичные люди сидели в компании с менее привлекательными. Добровольцы по десятибалльной шкале отмечали красоту каждого человека на снимке. В результате испытуемые ставили более высокие оценки фотографиям, на которых человек был окружен симпатичными лицами. Так, в обществе сексуальных девушек редактора журнала Playboy Хью Хефнера добровольцы назвали более красивым, чем когда он был на фотографии один.

Но шеф-редактор Playboy с учеными не согласился: он уверен, что привлекательность человека имеет абсолютный показатель, вряд ли на него как-то влияет красота окружающих.

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