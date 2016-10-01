Почему здоровый образ жизни может быть бесполезен

Учёные из Калифорнийского университета заявили, что здоровый образ жизни не всегда продлевает жизнь. Существует группа людей, которые стареют быстрее остальных,хотя правильно питаются, регулярно занимаются спортом.

В процессе исследований ученые изучили показатели физического состояния 13 тыс. добровольцев и выяснили, что примерно у 5% из них присутствует фактор метилирования ДНК. По словам экспертов, этот фактор влияет на экспрессию гена, который отвечает за старение человека. У таких людей риск преждевременной смерти выше на 50 процентов по сравнению с нормой, уверяют ученые.

Исследователи заметили, что у 60-летнего мужчины, который попадал в эти 5%, вероятность преждевременной смерти была выше на 15%, чем у его курящего и пьющего ровесника. Соблюдение здорового образа жизни только усугубляет возникновение опасных заболеваний и провоцирует процесс быстрого старения.

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