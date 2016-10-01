На Земле к 2050 году может сильно похолодать

Ученые из Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата предупредили, что человечество может столкнуться с глобальным похолоданием: к 2050 году температура на Земле может снизиться до 2 градусов.

Тем самым опровергнуты заявления климатологов о том, что в ближайшем будущем человечество столкнется с невероятно опасной проблемой в виде глобального потепления. Уже сейчас наблюдается тенденция понижения температуры. В некоторых регионах к настоящему времени температура воздуха в среднегодовом значении понизилась примерно на 5 градусов. Земля может абсолютно измениться за ближайшие 20-30 лет.

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