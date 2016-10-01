Ученые Петербургской Пулковской обсерватории забили тревогу
1 октября 2016, 10:21 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Из школьной программы в 1991 году горе-руководителями был исключен, пожалуй, главный предмет человеческих знаний — Астрономия. Она развивалась тысячелетиями, за ее истинные знания ученые не жалели своих жизней.
Сегодня астрономию подменила астрология, и каждый знает, в какой год Быка или Петуха он родился, да еще и под каким знаком Зодиака, но понятия не имеет, что выражение «Солнце в зените» - это не про питерский футбол.
Видимо, с точки зрения руководителей системы образования не надо смотреть вверх, а лучше и спокойнее вниз, приземленнее надо быть, смотри в телевизор и планшет.
Наша молодежь не может различить ни одного созвездия, которыми восхищались миллионы поколений людей, живших до нас.
Сегодня это в основном Selfy — где только ты, да я. И зачем нужно знать, что такое Сириус, Вега, Бетельгейзе, и где он, красавец Орион.
Ведь по школьной программе предусмотрено лишь пара часов в разделе Естествознание, да и преподают их педагоги сопредельных знаний.
У нас любят в образовании детей делать резкие повороты. Теперь появилась идея ввести курс под названием «Космос». Чем же не угодны школе постулаты классической астрономии?
Необходимо прислушаться к ученым астрономам и вернуть этот предмет в полном объеме в школу.
Читайте также:
Другие новости Санкт-Петербурга
См. все новости дня