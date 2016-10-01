Ученые Петербургской Пулковской обсерватории забили тревогу

Прошло 25 лет, выросло целое поколение людей, которые никогда не слышали, а тем более не задумывались, что такое Солнечная система, Млечный Путь, чем отличается звезда от планеты, комета от астероида.

Из школьной программы в 1991 году горе-руководителями был исключен, пожалуй, главный предмет человеческих знаний — Астрономия. Она развивалась тысячелетиями, за ее истинные знания ученые не жалели своих жизней.

Сегодня астрономию подменила астрология, и каждый знает, в какой год Быка или Петуха он родился, да еще и под каким знаком Зодиака, но понятия не имеет, что выражение «Солнце в зените» - это не про питерский футбол.

Видимо, с точки зрения руководителей системы образования не надо смотреть вверх, а лучше и спокойнее вниз, приземленнее надо быть, смотри в телевизор и планшет.

Наша молодежь не может различить ни одного созвездия, которыми восхищались миллионы поколений людей, живших до нас.

Сегодня это в основном Selfy — где только ты, да я. И зачем нужно знать, что такое Сириус, Вега, Бетельгейзе, и где он, красавец Орион.

Ведь по школьной программе предусмотрено лишь пара часов в разделе Естествознание, да и преподают их педагоги сопредельных знаний.

У нас любят в образовании детей делать резкие повороты. Теперь появилась идея ввести курс под названием «Космос». Чем же не угодны школе постулаты классической астрономии?

Необходимо прислушаться к ученым астрономам и вернуть этот предмет в полном объеме в школу.

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