Ученые: Гренландия стремительно теряет ледники и топит Землю

Крупнейший остров Земли Гренландия освобождается от вечных льдов, в итоге уровень мирового океана за последние 23 тыс. лет поднялся на 4,6 метра. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Исследователи под руководством доцента Копенгагенского университета Шфаката Аббаса Хана, проанализировав спутниковые наблюдения и данные аэрофотосъемки, выяснили, с какой скоростью исчезает ледниковый щит Земли, влияя на уровень мирового океана. Гренландия, «сбрасывая» ледники, поднимается со дна мирового океана со скоростью 12 мм в год. Ученые уже высчитали, Гренландия потеряла почти 40% своих льдов, и если таяние продолжится, то мировой океан поднимется еще на 7,5 метров, что равносильно катастрофе.