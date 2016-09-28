В Мексике родился сын трех родителей

Американские ученые впервые в мире применили революционную технологию для того, чтобы избежать передачи ребенку заболевания матери. В результате в Мексике на свет появился малыш, унаследовавший ДНК от трех человек.

Мама мальчика больна синдромом Лея, заболеванием, поражающим центральную нервную систему, которое ранее уже стало причиной гибели двух ее детей. Чтобы избежать передачи болезни малышу, ученые имплантировали ядро материнской яйцеклетки в донорскую, после чего оплодотворили. Таким образом, была получена новая клетка, несущая ДНК и обоих родителей, и донора.

В течение пяти месяцев после рождения ученые наблюдали за состоянием мальчика, чтобы выявить возможное ухудшение его здоровья, однако теперь с уверенностью заявляют, что экспериментальная технология работает. По заявлению специалистов, этот метод также позволяет избежать передачи детям других наследственных заболеваний.

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