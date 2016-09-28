Ученые считают, что на марсианском плато Тавмасия может быть жизнь

Ученые считают, что марсианское плато Тавмасия может быть обитаемым. Такой вывод они сделали на основании исследований географии, химии и минералогии этого места.

Опираясь на данные, по большей части полученные аппаратом Mars Odyssey Orbiter, специалисты выяснили, что плато образовалось в результате вулканической деятельности и по своим свойствам очень похож на щитовые вулканы Гавайев. При этом в почве была обнаружена большая концентрация серы и калия, что, по мнению ученых, означает присутствие на плато воды в одном из ее агрегатных состояний. Там, где есть вода, может быть и жизнь, - полагают ученые.

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