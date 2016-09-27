Загадочный предмет можно разглядеть на фотографиях NASA, сделанных марсоходом «Curiosity» на этой неделе. На поверхности разрушенного скального образования отчетливо видно кольцо или небольшой браслет.

Золотой оттенок виден даже на необработанной фотографии. Это не первая находка такого рода на Марсе, пишут СМИ. В 2014 году марсоход обнаружил медальон или монету, на которой был изображён инопланетянин.

Уфологии уверены, что эти артефакты являются подтверждением существования жизни на Марсе.

Ранее сообщалось, что на Марсе уфологами обнаружена гробница (ФОТО)

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