Ученые прогнозируют в скором времени новый Чернобыль

Специалисты из Университета Сассекса считают, что в скором времени должна произойти еще одна авария, подобная случившейся в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

Такой вывод ученые сделали, изучив более двухсот аварий на атомных электростанциях. Было установлено, что крупные катастрофы могут происходить более двух раз в столетие даже несмотря на принятые меры по предотвращению аварий. Инциденты же, подобные произошедшему на американской АЭС “Три-Майл-Айленд” в 1979 году, могут происходить до двадцати раз в столетие.

По мнению специалистов, стандартной методики для прогнозирования и предотвращения аварий недостаточно, необходимо усовершенствовать технологию по созданию атомных реакторов.

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