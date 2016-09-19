Ученые подсчитали оптимистов и завистников

Ученые из Мадридского университета считают, что существует четыре типа личности: завистники, оптимисты, пессимисты и доверчивые. Ранее такая классификация не применялась.

Ученые привлекли к эксперименту 541 человека и поставили перед ними ряд социальных ситуаций, в которых нужно было принять решение, ориентируясь на собственный интерес или интерес группы. Компьютер проанализировал решения испытуемых, а также последствия этих решений. По результатам выяснилось, что тридцать процентов людей составляют категорию “завистники”. Оптимистов, пессимистов и доверчивых примерно поровну - по двадцать процентов на каждую категорию. Еще десять процентов компьютер не смог классифицировать.

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