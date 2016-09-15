Ученые: алкоголь в минимальных дозах смертельно опасен

Врачи из США провели масштабное исследование и выяснили, что мнение о пользе для здоровья умеренного употребления алкоголя не является корректным.

Более того, употребление минимальных доз алкоголя ежедневно может быть смертельно опасным для человека, сообщает Американская ассоциация сердца. Уточняется, что каждый десять граммов спиртного увеличивают риск развития фибрилляции предсердий на пять процентов, каждые дополнительные десять граммов расширяют левое предсердие на 0,16 миллиметра.

Специалисты заявили, что риск развития заболеваний сердца снижается лишь при сокращении употребления алкоголя или же полном отказе от него.

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