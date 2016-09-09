Уфологи считают, что инопланетяне разворовывают богатства Луны

Уфологи убеждены, что в то время как человечество только начинает осваивать космическое пространство, пришельцы развернули бурную деятельность на спутнике Земли.

Марк Савалха, уфолог из Финляндии, давно занимающийся исследованиями вопроса о внеземном разуме, обнаружил нечто похожее на антенну, расположенную на ровном лунном плато. Уфолог сделал вывод, что это элемент космической базы пришельцев. По мнению специалиста, присутствие инопланетян на Луне может иметь достаточно простое объяснение. Представителей внеземной цивилизации заинтересовало наличие полезных ископаемых в спутнике Земли. При этом Савалха убежден, что ученые из NASA прекрасно осведомлены о происходящем, но предпочитают скрывать это от простых граждан.

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