Уникальное открытие было сделано учеными, которые обнаружили, что одна из звезд в созвездии Лебедя снижает свое свечение на четверть. Это доказывает существование «сферы Дайсона», уловителя энергии звезды.

Падение яркости одной из звезд, по мнению ученых, может быть следствием существования так называемой «сферы Дайсона», которая улавливает энергию звезды и является доказательством наличия высокоразвитой цивилизации инопланетных существ. Дело в том, что в течение последних 7 лет яркость звезды падала целых два раза, причем на четверть, сообщается в статье, опубликованной в электронной библиотеке Arxiv.org.

Первоначально изменение яркости хотели объяснить роем комет, которые якобы закрывали её свет. Но эта версия была отметена. Теперь же выяснено наверняка, что яркость звезды становится меньше, и связано это с возможной «сферой Дайсона», выстроенной инопланетянами.

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