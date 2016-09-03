Ученые назвали последствия приема антибиотиков для детей

Ученые из Университета южной Каролины выяснили нежелательное действие лекарственных препаратов. Пищевая аллергия может стать следствием приема антибиотиков детьми, которым не исполнилось и года.

Исследование американских ученых позволило выяснить причины пищевой аллергии, которая возникла у детей в раннем возрасте – до одного года. Специалисты изучали случаи более чем 6 тысяч детей, учитывая возраст матери, наличие у неё экземы или астмы.

Оказалось, что в тех случаях, когда детям выписывали антибиотики, они в 1,21 раза чаще страдали от пищевой аллергии, сообщает rg.ru. В связи с этим ученые не советуют принимать антибиотики «на всякий случай», если объективных показаний для этого нет.

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