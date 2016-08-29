Ученые раскрыли секрет собачьей привязанности

Что выберут собаки: похвалу от хозяина или хорошую порцию пищи. Только ли за еду любят животные своих владельцев, выяснили ученые. Оказалось, что собаки способны по-настоящему испытывать чувство привязанности.

Если раньше собаки считались эдакими машинами Павлова, которые готовы за еду любить кого угодно, теперь выяснилось, что животные чувствуют необходимость в общении.

Ученые провели эксперимент: они изучили реакцию мозга собак на пищу и похвалу хозяина. Собакам были предложены три предмета, выбор которых приводил к разным последствиям, сообщает журнал Social, Cognitive and Affective Neuroscience.

Так, за розовый паровоз животные получали еду, за синюю фигуру рыцаря – их хвалил хозяин, за зеленую расческу – не получали ничего. Как показало исследование, 4 из 13 собак предпочитали слушать похвалы, семь – выбирали и то, и другое. Двое – выбирали только еду. Таким образом, ученые сделали вывод, что признание важно для собак не меньше, чем пища.

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