Жителям Российской Федерации сегодня ночью представится возможность наблюдать уникальное астрономическое явление. Марс подойдет к Земле на сравнительное малое расстояние, отчего для наблюдателей по своим размерам будет почти равен Луне и виден благодаря освещенности Солнцем без специальных приспособлений.

Это явление ученые-астрономы называют "шоу планет". Каждые два года и два месяца Марс подходит к Земле на близкое расстояние, однако случаи, когда одновременно с ним можно увидеть и Луну, достаточно редки. Последний раз это явление было зафиксировано тринадцать лет назад.

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