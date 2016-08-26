Научно доказано: человек живет столько, сколько хочет

Учёные сумели доказать: продолжительность жизни человека зависит от его желания. И при этом стремление прожить как можно дольше никак не связано с полом, возрастом или уровнем образования.

Это выяснили американские ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Эксперты выяснили, что огромное значение имеет то, как люди представляли свою жизнь в позднем возрасте. Если они полагали, что количество прожитых лет на качество жизни не повлияет, то и настрой у них был более оптимистичный.

Те же, кто был уверен, что с возрастом потеряет здоровье и не сможет жить "на полную", хотели умереть до того, как это случится.

Исследователи уверены - психологический настрой играет большую роль в жизнедеятельности организма. Если настраивать себя на ранний уход из жизни, это действительно может случиться.