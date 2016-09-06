Жюри выбрало ее королевой красоты Японии, а народ – против: она не японка! Победительница конкурса красоты Miss World Japan 2016 Приянка Йосикава раскритикована из-за того, что ее отец – индиец.

Японское издание BuzzFeed отметило, что у новой японской королевы красоты отец – индиец. Общественность страны тут-же раскритиковала красавицу за «неяпонскую внешность». Пользователи Twitter наперебой обсуждают, что лицо красотки – «грязное», в смысле не японское, а... Девушку назвали «самая разочаровывающая азиатка». Королева оправдывается: «Я горжусь своими корнями, но это не повод не считать меня японкой!». Надо сказать, что Miss World Japan 2015 тоже народ не порадовала из-за избытка «черной крови». Похоже, что красавицам просто завидуют…