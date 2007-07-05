Кому выгодно снова взрывать Лондон?

В прошлый четверг в центре британской столицы были обнаружены две начиненные самодельными взрывными устройствами автомашины. За несколько часов до этого на суннитском интернет-форуме, который используется активистами «Аль-Каиды», было размещено сообщение о готовящихся в Лондоне взрывах. Автор заявил: «Сегодня я говорю вам: радуйтесь с Аллахом – Лондон будет взорван».

В ХОДЕ полицейской операции были задержаны семеро человек, трое из которых работали врачами в местных клиниках. Их выследили по звонкам на мобильные телефоны, которые использовались в качестве детонаторов в заминированных автомобилях. По техническим причинам бомбы не сработали, а взрывные устройства были изъяты. Эксперты принялись разматывать цепочку, ведущую к участникам преступления. Установлены способы изготовления бомбы и места приобретения элементов «самоделки».

Новый премьер-министр Велико­британии Гордон Браун провел экстренное заседание чрезвычайного правительственного комитета Кобра. Власти призвали граждан, располагающих какими-либо сведениями о планировавшихся терактах, звонить по телефону «антитеррористической горячей линии». Уровень террористической угрозы по-прежнему оценивается как «критический». Это означает, что угроза терактов неизбежна.

МИ-5 объявила, что в Лондоне находятся тысячи лиц, посещавших тренировочные лагеря террористов в Афганистане и Пакистане. А авторитетные руководители Скотленд-Ярда, явно усыпляя бдительность преступников, заявили, что слежка за индивидуальными объектами практически невозможна. При этом обыски в домах, аэропортах и местах скопления транспорта были продолжены в разных городах

Великобритании, в частности в Ливерпуле, Хьюстоне возле Глазго и в Ньюкасле-под-Лаймом в графстве Стаффордшир.

Спецслужбы выдвинули предположение, что к теракту причастны исламисты, намеревавшиеся приурочить взрывы к первым рабочим дням нового премьер-министра Великобритании Гордона Брауна. С этим нельзя не согласиться. Сам факт совершения множественного теракта в ограниченных временных рамках является весьма типичным для «Аль-Каиды». Вероятно и то, что теракты в Лондоне готовились в рамках ее обещанной угрозы рассчитаться за британское участие в оккупации Ирака.

В ответ на вызов Гордон Браун потребовал ужесточить и так суровые статьи антитеррористического законодательства. Срок задержания подозреваемых в терроризме он потребовал увеличить с 28 до 90 дней. Записи телефонных разговоров были признаны легальным доказательством в делах против террористов. Вдобавок объявил о выделении правоохранительным органам дополнительных средств на антитеррористические операции и создании новых спецподразделений.

Результаты опроса общественного мнения, который проводился после того, как в Лондоне были обнаружены два заминированных автомобиля, показали, что личный рейтинг Брауна подскочил на 14 пунктов. 77% участников опроса признали его сильным лидером. Правящую партию также расценивают как сильную 37% опрошенных, а их конкурентов – 34%. Месяц назад лейбористов поддержали 34% респондентов, а консерваторов – 36%. Теперь главная задача г-на Брауна и лейбористов – удержать лидирующее положение в рейтинге. Террористы оказались как нельзя кстати.