//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Расследования

Открытое письмо

№ 46(80) от 14.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Открытое письмо
Отличить контрафакт от лицензионной продукции не могут даже специалисты
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я.,
Председателю Следственного комитета
при Генеральной прокуратуре РФ Бастрыкину А.И.,
Министру внутренних дел РФ Нургалиеву Р.Г.,
Губернатору Санкт-Петербурга Матвиенко В.И.
 
Уважаемые господа!

 ОБРАТИТЬСЯ к вам публично нас вынудили чрезвычайные обстоятельства: 9 ноября в Санкт-Петербурге новый «приступ» лжезаботы правоохранительных органов и мнимых исключительных правообладателей о защите прав зарубежных авторов вылился сразу в несколько обысков. Начались они с квартиры генерального директора «Ассоциации управления авторскими и смежными правами» Сергея Магдалюка, продолжились в офисе этого некоммерческого объединения, а достигли кульминации на центральном складе торгового дома «Орби» – одного из заметных игроков на питерском аудиовидеорынке. При этом никаких документов, подтверждающих наличие уголовного дела конкретно против Ассоциации, ее генерального директора или торгового дома «Орби» сотрудники милиции предъявить не смогли.

 Подобные массированные «набеги» вошли в практику питерских силовых структур с момента организации в нашем городе в 2006 г. Некоммерческого партнерства «ОКО», которое на удивление быстро нашло общий язык не только с органами внутренних дел и прокуратуры Санкт-Петербурга, но и отдельными представителями питерской судебной власти. Главной своей задачей эта общественная структура объявила защиту авторских прав через насыщение питерского рынка аудиовизуальной продукцией с собственных специально организованных складов. Зазывая кнутом и пряником в свои ряды, с каждого из примкнувших «ОКО» взимало и взимает не только членские взносы, но и ежемесячную весьма солидную плату с каждой торговой точки. За что обещает неприкосновенность со стороны милицейских структур.

 У того, кто не хотел участвовать в этом фарсе, скоро начинались проблемы. В ход шли откровенные угрозы, блокировалась на месяцы работа несговорчивых сетей: в магазины и на склады входили люди в милицейской форме, которые вскоре уступали место сотрудникам частного охранного предприятия «Магистраль». Компании несли огромные убытки и, чтобы не разориться, сдавались на милость победителя. Так было с торговыми сетями «505», «Титаник», «Кудыкина гора». «ОКО» выбирало жертвы, а далее в дело вступало ГУВД. Обо всем этом уже не раз писали СМИ, в том числе и общефедеральные.

 Но как только та или иная компания, сломавшись под таким натиском, вливалась в ряды «ОКО», «блокада» чудесным образом снималась, проверки прекращались. Информация о новой «победе» некоммерческого партнерст­ва, пользующегося поддержкой силовых структур, тут же появлялась на его сайте, а вчерашняя «контрафактная» продукция в одночасье переходила в разряд неконтрафактной. Директор «ОКО» Павел Альтов еженедельно рапортовал: контрафакта стало на 10, 20, 40… процентов меньше. Как именно измерялись эти проценты, остается загадкой.

 «Ассоциация управления авторскими и смежными правами» и торговый дом «Орби» как раз и оказались среди организаций, которые отказались жить по правилам, установленным «ОКО». Ассоциация, осуществляющая свою деятельность в соответствии с положениями закона об авторских правах, по всей видимости, очень мешала далеко идущим планам «ОКО» единовластно царствовать на питерском аудиовизуальном рынке. Потому-то оно и пыталось оспорить само существование Ассоциации через прокуратуру. И потерпело фиаско: действует на основании Закона – таков вывод надзирающего органа. Чуть ранее эти выводы были подтверждены и судебным вердиктом.

 Одновременно по заявлению главных питерских радетелей за права порой сомнительных правообладателей с завидной регулярностью проводились проверки в отношении «Орби». Однако прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга опять подтвердила: ООО «ТД «Орби» имеет лицензию Ассоциации, которая в свою очередь действует на основании закона. В ответ лишь увеличилось количество проверок. Силами сотрудников милиции общественной безопасности (МОБ) по-прежнему исправно возбуждались административные дела, товар изымался без особых разбирательств, передавался на склад временного хранения, а дальше – полная тишина…

 Ленинским районным судом Санкт-Петербурга действия людей в милицейской форме были признаны незаконными. Но в текущем году на упрямцев из «Орби» началась новая атака. Сотрудниками только одного питерского милицейского подразделения с непроизносимой аббревиатурой УМБПР ИАЗ ГУВД СПб на торговых точках компании проведено 25 проверок! Проходили они в течение нескольких дней в разных концах города. При этом понятые, которые, согласно закону, должны быть посторонними и незаинтересованными, ходили по торговым точкам вместе с сотрудниками милиции. Как на работу.

 Четыре дела все-таки были переданы в Смольнинский районный суд. Но неразборчивость в методах и средствах людей в милицейской форме при проведении проверок вынудила суд вернуть материалы для доработки. Только можно ли задним числом вместо одного понятого «нарисовать» четырех – большой вопрос!

 И вот после недолгого затишья сотрудники ОБЭП активизировались снова. Следователь Следственного комитета прокуратуры Центрального района Санкт-Петербурга В.В. Ро­ми­цин (в свое время активно поработавший по нашумевшему и очень похожему, по сути, делу в отношении торговой сети «505») возбудил уголовное дело в отношении некого неустановленного лица. А судья Дзержинского районного суда Л. Бражникова, замеченная ранее в том, что почему-то готова рассматривать подобные материалы, невзирая на все нарушения при их составлении и не сильно заботясь об основаниях, подписала постановления на обыск жилого помещения генерального директора Ассоциации. Следователь присовокупил к нему постановление на обыск офиса Ассоциации и питерского ООО «Фаворит», арендующего помещение по соседству со складом «Орби» на улице Бокситогорской. Вот только пришли с обыском почему-то не в «Фаворит», а в склад­ское помещение ТД «Орби».

 Работников собрали и запретили выходить из изолированной комнаты. Процессуальные действия, если их можно так назвать, проходили уже без их участия. А спустя 8–9 часов после начала обыска людей фактически вынудили подписать отказ от присутствия при проведении обыска, пообещав, что склад будет опечатан. В противном случае пригрозили, что не выпустят из изолированного помещения в течение трех суток. После получения расписок всех сотрудников склада с территории удалили. Однако помещение склада, имеющее общий вход с ООО «Фаворит», опломбировано так и не было. А люди, прождав этого «события» до 2 часов пополуночи в буквальном смысле на улице, вынуждены были разъехаться по домам. Теперь, начиная с вечера 9 ноября, на складе находятся неизвестные люди, которые ни объяснений не дают, ни собственников и арендаторов в помещение не впускают.

 Расценив такие действия как фактически рейдерский захват собственности компании «Орби», сотрудники торгового дома неоднократно в течение трех суток сообщали о происходящем в дежурную часть ГУВД по телефону 02. Вечером 9 ноября звонок приняла оператор Кузнецова, 10 ноября утром – дежурный ГУВД Марусов, вечером – оператор Игнатьева. Однако наряды милиции на месте ЧП так и не появились.

 Не дождавшись реакции стражей закона, руководитель юридической службы «Орби» С. Шевченко вынужден был 11 ноября в 22.00 обратиться с заявлением в 26‑й отдел милиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга. «Начиная с 9 ноября 2007 г. и до настоящего времени, ни я, ни сотрудники предприятия не могут пройти на рабочее место, – читаем в письме. – И даже не могут установить, кто сейчас находится в помещении». И снова – никакой реакции!

 12 ноября аналогичное заявление легло на стол прокурору Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Результат прежний.

 Зато руководство ООО «ТД «Орби» сегодня располагает неопровержимыми видеодоказательствами, что в настоящее время на территории склада, где кроме аудиовизуальной продукции в изуродованных во время обыска сейфах хранилось множество других дорогостоящих товаров, вовсю хозяйничают в том числе и оковцы. Они беспрепятственно входят в помещение склада, куда представители «Орби» категорически не допускаются. Видеосъемка бесстрастно зафиксировала: из помещения на машинах вывозятся материальные ценности. Работники торгового дома «Орби» могут лишь с улицы наблюдать, как в неизвестном направлении вывозится их товар. Возможно, попав в арендуемое помещение, им предстоит увидеть только пустые стены.

 Таким образом, именно бездействие правоохранительных органов, если не их откровенное попустительство, позволили неким неизвестным людям взломать двери, ворваться в чужой «дом», под надуманным предлогом удалить хозяев и начать хозяйничать на чужой территории: бери и вывози все что хочешь, хозяева ничем не смогут помешать. Как видим, закон здесь просто отдыхает! А Конституция и многочисленные кодексы (УПК ГПК и т.д.), гарантирующие защиту прав граждан и организаций, могут и дальше мирно пылиться на полках за ненадобностью.

 Как такое возможно в Северной столице державы, именующей себя правовым государством? Откуда такие неограниченные полномочия? Почему некое некоммерческое партнерст­во, по сути дела, руками правоохранительных органов убирает с рынка конкурентов, чем решает в первую очередь свои коммерческие задачи? Почему и до каких пор этим господам все будет безнаказанно сходить с рук? И почему правоохранительные органы Санкт-Петербурга так легко принимают на веру любые утверждения из уст руководства именно этой структуры, очертя голову кидаясь выполнять его пожелания?

 Вопросов множество. В этой связи обращаем внимание первых лиц надзорных, следственных, правоохранительных органов страны, главы администрации Санкт-Петербурга на вопиющие факты нарушения сотрудниками милиции Санкт-Петербурга основных прав и свобод граждан и организаций, предусмотренных Конституцией РФ, в том числе при осуществлении предпринимательской деятельности, прав на неприкосновенность частной собственности и т.д. Надеемся, у вас хватит сил, желания и должностных полномочий, чтобы дать оценку каждому из действующих лиц этой истории, навести порядок в правоохранительных органах, заставив их работать строго на основании закона, а не указаний какого-то некоммерческого партнерства. Для этого достаточно лишь срочно и скрупулезно провести тщательную проверку по жалобам ООО «ТД «Орби» и «Ассоциации управления авторскими и смежными правами», направленным в прокуратуру Красногвардей­ского района Санкт-Петербурга, и фактам, изложенным в телеграммах в адрес Генеральной прокуратуры, МВД и Администрации Президента Российской Федерации.

Директор торгового дома «Орби» О.В. Охримец,
Генеральный директор «Ассоциации управления
авторскими и смежными правами» С.Н. Магдалюк

От редакции.

 ПУБЛИКУЯ сегодня это открытое письмо, редакция исходит из социальной значимости затронутой в нем темы. Все мы в той или иной степени относимся или к правообладателям, или к пользователям продуктов интеллектуальной собственности. А значит, в любую минуту можем оказаться по ту или иную сторону правового барьера. Именно поэтому «Аргументы неделi» приглашают за круглый редакционный стол представителей тех силовых структур и судебных органов, которые задействованы в разрешении одной из острейших современных проблем – проблеме борьбы с контрафактом в сфере интеллектуальной собственности. О результатах этого разговора, который мы планируем провести уже в декабре, обязательно расскажем на страницах нашей газеты.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

«Доказать, что Порошенко - убийца, вор и негодяй, будет несложно»

Когда Петр Порошенко перед самыми выборами увидит свои реальные низкие рейтинги, ситуация в стране может пойти «по какому-то не совсем правовому сценарию», считают на Украине. О предвыборной кампании размышляет Ростислав ИЩЕНКО...

//Политика

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Володин предложил потребовать с Киева компенсацию за Крым

Вячеслав Володин поручил подсчитать, сколько денег экономика Крыма потеряла за 25 лет пребывания в составе Украины, а затем обязать Киев выплатить соответствующую компенсацию.

//Политика

На Украине кандидат в президенты призвал нищих не рожать

На Украине кандидат в президенты призвал нищих не рожать

Геннадий Балашов, претендующий на пост президента Украины, в ходе предвыборных дебатов заявил, что жителям страны нужно перестать плодить нищету и начать больше зарабатывать.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Любите, девушки, военных: депутат посоветовал искать мужа на КПП

Любите, девушки, военных: депутат посоветовал искать мужа на КПП

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил девушкам искать мужа не среди знаменитостей, а среди военных. Такое заявление он сделал после участившихся историй об избиении известными мужьями своих жён.

//В мире

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Бывший комбриг ДНР раскрыл «настоящие» детали штурма ополченцами УВД Мариуполя

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», выложил в сети пост, в котором раскрыл «настоящие обстоятельства» штурма ополчением здания УВД Мариуполя, произошедшего 9 мая 2014 года.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Шиесе эко-активисты напали на строителей

В Шиесе эко-активисты напали на строителей

Заблокированная в Шиесе стройка экотехнопарка опять на первых полосах российских газет. «Строители перешли к открытой агрессии», «Экскаватор протаранил бытовку», «Человека придавили ковшом»…

//Шоу-бизнес

Игорь Малашенко и Божена Рынска. Судьба замороженных эмбрионов и дележка наследства

Игорь Малашенко и Божена Рынска. Судьба замороженных эмбрионов и дележка наследства

Казалось бы, со смертью телемагната Игоря Малашенко история конфликта его нынешней супруги Божены Рынски с прежней семьей и наследниками должна сойти не нет. Но не тут-то было.

//Общество

"Аэрофлот": права авиапассажиров, задержки рейсов, компенсации

"Аэрофлот": права авиапассажиров, задержки рейсов, компенсации

Авиационные перевозки всегда были и будут одним из самых быстрых способов добраться в любую точку мира. Путешествие на самолете – удовольствие не всегда дешевое. Поэтому пассажиры должны быть в полной мере осведомлены о своих правах в случае «неприятных» ситуаций

//Происшествия

В Москве пожарные спасли 13 человек из дома на Северном бульваре

В Москве пожарные спасли 13 человек из дома на Северном бульваре

Сотрудники МЧС спасли 13 человек из дома на Северном бульваре в Москве, где загорелась одна из квартир. Об этом журналистам сообщили источники в экстренных службах российской столицы.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Армия

Би-би-си: Российские офицеры попали в засаду сирийских боевиков

Би-би-си: Российские офицеры попали в засаду сирийских боевиков

В Сирии 22 февраля в засаду боевиков попал УАЗ с российскими военными. Об этом рассказали родители 35-летнего майора Сухроба Каримова, который был в машине вместе с двумя полковниками.

//Новости СМИ2

//Политика

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США

Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска через суд требует от Министерства финансов Соединенных штатов Америки заблокировать наложенные на него санкции. Это следует из материалов суда.

//Шоу-бизнес

Глюкоза в шоке от фильма про Майкла Джексона. Она призналась, что сама едва не стала жертвой

Глюкоза в шоке от фильма про Майкла Джексона. Она призналась, что сама едва не стала жертвой

Певица Глюкоза, посмотрев фильм о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» не могла сдержать слез. Он поделилась своими чувствами с подписчиками в Instagram и рассказала, что сама в детстве едва не стала жертвой

//Шоу-бизнес

Марина Зудина: Лучше быть любимой, чем иметь деньги

Марина Зудина: Лучше быть любимой, чем иметь деньги

В сериале «Содержанки» Константина Богомолова Марина Зудина играет супругу влиятельного чиновника (Сергей Бурунов). Их брак вряд ли можно назвать счастливым, потому что муж регулярно ей изменяет. Героиня Зудиной заводит себе молодого любовника.

//Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле призналась, что употребляла запрещенные вещества

Лайма Вайкуле призналась, что употребляла запрещенные вещества

В недавнем интервью 64-летняя певица Лайма Вайкуле разоткровенничалась на тему вредных привычек. Оказывается, в молодости исполнительница пристрастилась к запрещенным препаратам.

//Шоу-бизнес

В Сети обсуждают, как пьяный Павел Прилучный устроил дебош в стриптиз-клубе

В Сети обсуждают, как пьяный Павел Прилучный устроил дебош в стриптиз-клубе

В Сети обсуждают очередной скандал, связанный с актером с Павлом Прилучным. Один из сотрудников новосибирского стрип-клуба рассказал журналистам, как артист вел себя в заведении, когда был на гастролях.

//Общество

Муфтий Крыма, Хаджи Эмирали Аблаев, выразил осуждение акта насилия в Новой Зеландии

Муфтий Крыма, Хаджи Эмирали Аблаев, выразил осуждение акта насилия в Новой Зеландии

Хаджи Эмирали АБЛАЕВ выразил соболезнования родным мусульман погибших во время сегодняшнего теракта в Новой Зеландии, выразил соболезнования родным мусульман погибших во время сегодняшнего теракта в Новой Зеландии,

//Новости партнеров

//Наука

Спутник ГЛОНАСС "ушел" на техобслуживание

Спутник ГЛОНАСС "ушел" на техобслуживание

Один из спутников ГЛОНАСС временно вывели на техническое обслуживание. Об этом сообщает в пятницу Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели более 200 тысяч тонн водных биоресурсов на Камчатке, комментарии новосибирцев по поводу откровенных нарядов Ани Лорак и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что сейчас стесняется носить мини-юбку

Вера Брежнева призналась, что сейчас стесняется носить мини-юбку

Певица Вера Брежнева призналась, что сейчас уже не может выходить на сцену в тех наряда, что спокойно надевала еще десять лет назад. Она рассказала, что сейчас крайне некомфортно себя чувствует в мини-юбках.

//Хайтек

Компания Facebook лишилась двух ТОП-менеджеров

Компания Facebook лишилась двух ТОП-менеджеров

Два ключевых ТОП-менеджера американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, Крис Кокс и Крис Дэниэл, отвечавший за мессенджер WhatsApp, уходят в отставку.

//Общество

Минздрав поддержал инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов

Минздрав поддержал инициативу убрать алкоголь с витрин магазинов

Инициативу об изоляции алкогольной продукции с витрин магазинов, с которой ранее выступил депутат Госдумы Леонид Огуль, поддержало Министерство Здравоохранения Российской Федерации.

//В мире

Теракт в Новой Зеландии могли совершить польские радикалы

Теракт в Новой Зеландии могли совершить польские радикалы

Польские спецслужбы изучают возможное причастие польских радикалов к теракту в Новой Зеландии. В городе Крайстчерч произошел расстрел в двух мечетях. Погибли 49 человек. Еще 48 госпитализированы. Об этом сообщили польские СМИ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Предсказание Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе
2

Что такое подагра
3

У руководства НТВ спросили, зачем у телеведущих такой глубокий вырез на декольте
4

«Предсказание Матроны Московской» о Третьей мировой войне обнародовали в прессе
5

Диагноз туриста

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры