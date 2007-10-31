Власть удобного применения

Покажите нам такую власть, которая не любит деньги. Завлекая инвесторов, в том числе и солидных иностранных, наши предприимчивые чиновники, начиная от главы самого захудалого муниципалитета и кончая первыми лицами российского правительства, готовы обещать золотые горы каждому, кто согласен вложить кругленькую сумму в любой из «рожденных» ими проектов. Чтобы не погрешить против истины, отметим: в большинстве своем условия подобного сотрудничества выполняются неукоснительно. Однако случаются «исключения», из которых следует только одно: в нынешней России ни один инвестор ни от чего не гарантирован. Чья бы солидная подпись ни стояла под документами, обещавшими ему полную защищенность и неприкосновенность «на государственном уровне».

Десант, еще десант…



К ВОРОТАМ спортивно-оздоровительного комплекса «Крылатское» мы подъехали практически одновременно с автомобилем очередных проверяющих. Люди в милицейской форме и гражданской одежде нетерпеливо топтались у ворот в ожидании руководст­ва гольф-клуба.

– Опять будут душу мотать, – сокрушенно произнес мой сопровождающий. – Вчера проверяли, неделю назад что-то мерили, месяц назад едва весь комплекс не перекопали… И когда только надоест!

Здесь каждое деревце, словно самое большое сокровище, заботливо укрыто специальной защитной сеткой (от вислоухих «десантников», объясняют хозяева). Здесь каждой дорогущей датской травинке свое место и свой уход. Рядом с людьми уютно чувствуют себя непуганые коростель, зайцы да бобры. Человеку стороннему сложно поверить, что на этом умиротворенном клочке московской земли в последнее время все чаще разворачиваются самые настоящие боевые действия. Их последствия – перекопанный газон да рухнувший берег Москвы-реки – до сих пор видны, что называется, невооруженным глазом.

Первый «десант» в ноябре прошлого года неожиданно высадился как раз со стороны Москвы-реки. Странные люди, с головы до ног обвешанные камерами и фотоаппаратами, едва ступив на берег, стали дружно вгрызаться в землю.

– Что искали там, где ничего не забыли? – переспрашивает генеральный директор ООО СП «Консорциум» академик Владимир Николаевич Жуков. Одновременно он является и руководителем комплекса. – Решайте сами: представились археологами, но оказались в большинстве своем коллегами московского адвоката Рубена Маркарьяна. Он официально представляет интересы префектуры Западного округа в противостоянии с нами. Очень старались спровоцировать потасовку с охраной комплекса. Не вышло. Тогда обвинили меня в том, что я на глазах у всех стрелял в упор из ружья по двуногим «десантникам». По их заявлению даже уголовное дело было возбуждено. Причем якобы для собственной безопасности «археологи-адвокаты» прихватили «в рейд» сотрудников милиции. Интересно, что сразу после детального расследования этого ЧП местный участ­ковый ОВД «Крылатское» не нашел оснований для возбуждения уголовного дела – ввиду отсутствия состава преступления. Однако заместитель начальника ГУВД Москвы г-н Васильев и работник прокуратуры города г-н Хетагуров обязали местную прокуратуру и милицию вновь открыть расследование, завести уголовное дело «против В.Н. Жукова» и весьма пристально контролировали выполнение поручения. Спасли показания многочисленных свидетелей. Они-то и подтвердили, что ничего подобного не было даже в помине. Зато когда мы стали выяснять, кто именно разрешил проводить раскопки в охранной зоне №1, где всяческие работы запрещены категорически, оказалось – такого разрешения ни одна организация, имеющая на это право, не выдала. Если это не откровенная провокация, то что?

Однако, если вы думаете, что провалившийся «десант» стал для специалистов по мистификациям хорошим уроком, вы жестоко ошибаетесь. Несколько дней назад на территорию гольф-клуба попыталась прорваться новая команда, теперь уже «экологов». Декларируемая цель – проверка экологической безопасности объекта. На этот раз главная роль в спектакле-провокации была поручена некой Х. Василенко. Заместитель директора так называемого парка «Москворецкий» Л. Брезгунов, даже не покраснев, назвал ее специалистом парка по флоре и фауне. Вы не поверите, но очень скоро выяснилось, что дама эта имеет и об экологии, и о фауне с флорой весьма приблизительное представление.

– Оказалось, Василенко – очередной адвокат, аж из Ростова, который входит опять же в группу известного нам г-на Маркарьяна и префекта ЗАО. На этот раз в мальчики для битья «записали» одного из моих заместителей. Этого далеко не юного человека попытались обвинить уже в причинении телесных повреждений, – рассказывает Владимир Николаевич. – Для чего ростовская гостья даже не поленилась заглянуть в травмпункт. Неважно, что сделала она это через семь-восемь часов после попытки проникнуть на территорию комплекса и почему-то не в нашем районе. Главное, зафиксировать вывих руки. Вполне возможно, такой же мифический, как ее отношение к экологам. Правда, и эта провокация пока не прошла. Помешали сотрудники конной милиции, случайно присутствовавшие при «встрече» и давшие показания, что никто из нас на непрошеных гостей руку не поднимал. Однако предстоит еще разбирательство у мирового судьи по частному иску об увечье.

Таким образом, в последнее время участились откровенные провокации против руководства гольф-клуба. Они сопровождаются возбуждением уголовных дел, умело сочетаются с постоянным давлением на коллектив с помощью практически непрекращающихся с 2005 г. проверок. И хотя заканчиваются нулевым результатом для проверяющих, но собственникам и работникам комплекса нервы портят изрядно. Отсюда возникает несколько вполне закономерных вопросов. Во-первых: как именно называется то, что происходит сегодня вокруг спортивно-оздоровительного комплекса в Крылатском с точки зрения закона и руководства недавно созданного Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России? Во-вторых: с каких пор и на какие средства интересы муниципальных образований в России, при наличии у них мощных правовых департаментов, представляют и отстаивают част­ные адвокатские конторы?

Автор этих строк не год и не два на практике изучал по городам и весям методы российского рейдерства. Поэтому у меня имеются веские основания предполагать, что все происходящее сегодня в Крылатском – не больше и не меньше, чем попытка передела собственности совмест­ного российско-югославского предприятия. Откуда такие опасения? Попробую поделиться своими соображениями.



Восемнадцать шагов успеха



«Небольшая часть поймы р. Москвы… по всей протяженности гольф-клуба представляет собой захламленную, частично заболоченную территорию, заросшую порослевой ивой и березой высотой 3–5 метров. Поверхность земли изрыта ямами, сохранившимися после стихийной выгрузки песка. В настоящее время здесь осуществляется неконтролируемая выгрузка строительного и городского мусора, что наносит невосполнимый вред экологии уникального уголка города».

«…Спортивно-оздоровительный комплекс «Крылатское» расположен на территории 55 га и имеет следующую инфраструктуру: 4 открытых теннисных корта, 18 открытых гольф-полей, при въезде на территорию контрольно-пропускной пункт, а также здания (сооружения) общей площадью примерно 48 тыс. м кв., оборудована уличная парковка»…

Два официальных заключения официальных структур. Между первым и вторым – 18 лет титанических усилий неизменного руководства «Консорциума». И почти 200 млн. долл. зарубежных инвестиций, в буквальном смысле слова закопанных в 14-метровые шахты вместе с «фонящим» строительным мусором, остатками фекалий с расположенной в двух шагах городской станции аэрации, чистой песчаной смесью, десятками свай и плавающей платформой. На них и стало возможным поднять здания комплекса с разного рода строительными «изысками». Результат?

– Вы сделали чудо! – такой была реакция на итоги этой работы как государственных, так и общественных экологов и санитарно-эпидемиологической службы Москвы.

«Настоящим Олимпийский комитет Российской Федерации подтверждает, что спортивно-оздоровительный «Гольф-комплекс в Крылатском» является частью программы Олимпийского комитета РФ по развитию инфраструктуры и спорта в Российской Федерации. Все спортивные сооружения комплекса, включая летние и зимние гольф-поля, соответствуют уровню международного олимпийского стандарта». Таково мнение президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачева.



«Спортивно-оздоровительный комплекс, построенный вашей организацией в Крылатском (акт введения в эксплуатацию № 1/2005 от 22 сентября 2004 г.), включающий зимние и летние гольф-поля международного стандарта, закрытые и открытые теннисные корты, залы для сквоша, два бассейна, многочисленные спортивные залы, по мнению специалистов Росспорта, является спортивным сооружением современного типа, которое может быть использовано как для профессионального, так и для массового спорта. Скорейшая сдача гольф-клуба в Крылатском государст­венной комиссии, безусловно, окажет положительное влияние на ситуацию со спортивными сооружениями в Москве и России в целом», – так считает руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту В. Фетисов.

Однако, как выясняется, столь лестные заключения весьма компетентных в области спорта людей не гарантируют соз­дателям комплекса защиты от больших проблем. При этом не берется в расчет возможность для каждого из москвичей стать членом спортивной семьи гольф-клуба в Крылатском, где есть реальная возможность заниматься не только гольфом (как принято считать, спортом не для всех), но и теннисом, аэробикой, гимнастикой. Наконец – просто попариться в настоящей турецкой бане или нырнуть в действительно чистый бассейн. Похоже, именно такое «диковинное» для России сооружение, как настоящее 18-луночное поле для летнего гольфа, в комплексе с полями для зимнего гольфа, аналогов которым даже в Европе имеется только два, сделали «Консорциум» весьма лакомой добычей для бизнесменов от спорта, не слишком разборчивых в средствах.



Осади назад!



КАК следует из письма В. Фетисова, процитированного выше, Акт рабочей комиссии о введении в эксплуатацию спортивного комплекса, построенного «Консорциумом», датируется сентябрем 2004 года. Хотя сам спорт­комплекс был построен уже в 1998 году. Однако это вовсе не значит, что с этого момента комплекс смог заработать в полную силу. Вначале выяснилось, что из-за строительства огромного жилого массива «Крылатское» детище «Консорциума» банально осталось без теплоносителей. Пришлось «по новой» согласовывать строительство автономной котельной. А это время, и немалое. Пока согласовывали, строили, проходили технические экспертизы, сдавали готовый объект, в «воздухе» над построенным комплексом и над ухоженными полями для гольфа явно запахло грозой.

– Пошли комиссия за комиссией. Чего только не проверяли! Как-то вместе с очередной комиссией пожаловал и префект Западного округа Юрий Алпатов, – рассказывает глава «Кон­сорциума» Вла­ди­мир Жу­ков. – Пригласил меня в свою машину и спросил напрямую, знаю ли я, что гольфом в последнее время очень увлекся Юрий Лужков и что он решил вывести россий­ский гольф на мировой уровень. А дальше прозвучало следующее: «Такая земля, как у вас в гольф-клубе, в Москве одна. Надо ее отдать городу». Понимать и принимать подобное предложение ни мы, ни наши югославские и английские инвесторы не захотели. На календаре был 2005 год. С тех пор и начались большие проблемы, о которых проинформированы Генеральная прокуратура, МВД, ФСБ России.

Конечно, можно было бы отнестись к словам почтенного академика с некой долей скептицизма, если бы не факты, которые, как известно, вещь весьма упрямая. За последние два года в спорткомплексе и в «Консорциуме» службами МВД, Роскомприроды, органами прокуратуры разных уровней проведено несколько десятков проверок. Особенно усердствуют при этом структуры правительст­ва Москвы: городская природоохранная прокуратура, Москомзем и т.д. Не отстает от них руководство префектуры Западного административного округа. Пока все эти наскоки заканчиваются ничем. А порой и вовсе громким пшиком.

18 октября прошлого года на комплексе, а затем и в офисе «Консорциума» появилась очередная комиссия. Основанием для проверки стало постановление за подписью заместителя начальника ГУВД города Москвы по экономической безопасности В. Васильева. Причина проверки – заявление адвоката Маркарьяна, выступающего, как нам известно, от имени префекта ЗАО. Сама группа состояла из работников ГУВД Москвы и городской налоговой инспекции. Сотрудники органов внутренних дел в тот раз ничего предосудительного не нашли.

Казалось бы, можно хотя бы для приличия на время остановиться. Однако приблизительно через месяц после окончания предыдущей проверки, вопреки закону, г-н Васильев выписывает новое постановление для новой ревизии. На этот раз бригада работает не только с большим усердием, но и с большими нарушениями. Появились протесты на действия сотрудников милиции со стороны арендаторов комплекса и даже иностранных гостей. Назревал громкий скандал.

Не накопать хоть что-то в такой ситуации было бы не просто неприлично – недопустимо. Накопали: обвинили «Консорциум» в недоплате налогов на имущество в размере более 2 мл­н. рублей. И даже возбудили уголовное дело против неустановленного лица в руководстве компании, согрешившего перед государством.

Следуя проверенной тактике – плати, а потом судись, Владимир Николаевич Жуков делает шаг на опережение и вносит в бюджет указанную в акте комиссии сумму. Однако налоговики деньги не принимают. По той, оказывается, причине, что «у налогоплательщика числится указанная переплата, образовавшаяся в результате излишне уплаченного налога». Вот такой правоохранительно-налоговый конфуз на фоне адвокатско-экологического беспредела! Кстати, долга нет, а уголовное дело все еще где-то кем-то как-то «расследуется». Но и этим, как вы понимаете, возня вокруг комплекса не ограничилась.

А пока она идет, комплекс, само собой, числится в разряде очередного москов­ского недостроя. И когда займет свое законное место в разряде ведущих оздоровительных учреждений столицы – одному мэру известно. Почему ему? Объясняю.



Казино? У крайней лунки…



В СВОЕ время, 5 июня 1990 г., председатель исполкома Моссовета Ю. Лужков подписал некое решение №964. Госкомспорту СССР отводился земельный участок площадью 55 га в Крылатском для строительства силами и средствами СП «Консорциум» «Гольф-комплекса». Пятым пунктом в этом документе значится: «Обязать застройщика отчислять в фонд дополнительных финансовых ресурсов Мосгорисполкома 12% прибыли, получаемой Консорциумом от эксплуатации «Гольф-клуба» в Крылатском в качестве компенсации: за отвод земли». (К слову, об аренде земли в те времена пока только говорили, но до подписания самих арендных договоров еще дело не дошло.) Мало того, 9 июля 1996 г. постановлением московского правительства №574 переутверждены и подтверждены и выделение «Консорциуму» указанных 55 га в аренду сроком на 49 лет, и оплата за это. То же отчисление в городской бюджет 12% от прибыли, получаемой от эксплуатации объекта, вместо принятой в то время фиксированной арендной платы и права выкупа прав аренды. Подтвердили и то обстоятельство, что от уплаты стоимости права аренды (т.е. за предоставление земельного участка в аренду) ООО СП «Консорциум» освобождено.

30 августа 2005 года. Именно в этот день неожиданно для участников «Кон­сорциума» появляется постановление правительства Москвы №658-ПП «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 9 июля 1996 года №574». Документом за подписью Ю. Лужкова недвусмысленно предписано: установить ООО СП «Консорциум» коммерческую ставку арендной платы, при ближайшем рассмотрении оказавшейся равноценной той, которая устанавливается для… предприятий ресторанного и игорного бизнеса – 540 тыс. руб. в год за гектар! А это значит, что со всеми коэффициентами мэрия запросила со спорткомплекса дополнительно более 115 млн. руб. в год.

Сумма неподъемная не только для спортивного комплекса. «Осилить» такую было бы едва ли по силам даже казино. Особенно если учесть, что более 98% земли в данном случае приходится на поле для гольфа, прибыль от которого ничтожно мала по сравнению с той, которую приносит владельцу казино та же рулетка! Да и не гигантская прибыль была целью строительства спортивного комплекса. Появление комплекса призвано было выполнить две другие чрезвычайно важные для страны и города задачи. Первая – экологическая. Это создание так необходимых мегаполису, задыхающемуся от смога, дополнительных «легких». Вторая – социальная, спортивно-оздоровительная. При катастрофической демографической ситуации в стране обе задачи не требуют никаких дополнительных доказательств своей важности и значимости.

Естественно, руководство «Консор­ци­ума» проинформировало о таком своеобразном обращении правительства Моск­вы с уже вступившими в законную силу договоренностями Генеральную прокуратуру России и Федеральную антимонопольную службу. Тем более что постулат о законе, не имеющем обратной силы, вроде как пока никто не отменял. Даже в нашем непредсказуемом и противоречивом государстве.

ФАС, изучив ситуацию, признало постановление московского градоначальника офертой, не влекущей для «Кон­сорциума» никаких последствий. Про­куратура Москвы также посчитала установление повышенной ставки арендной платы для спорткомплекса нарушением закона. Она направила правительству Москвы соответствующее представление, с требованием в месячный срок устранить выявленные нарушения. А когда выяснилось, что власти города почему-то не спешат исправить положение, вынесло еще одно представление… «о нарушении сроков рассмотрения представления прокуратуры».

В результате всей этой «бурной деятельности» к дисциплинарной ответст­венности «в виде замечания» была привлечена первый заместитель руководителя Департамента земельных ресурсов Г. Браздникова за нарушение «законодательства в части сроков рассмотрения представления прокуратуры». Вот только само постановление в пылу бумажных баталий, как выяснилось впоследствии, из поля зрения надзорной инстанции почему-то выпало. Мало того, события стали развиваться весьма странным образом.

Вначале почему-то в Кунцевский районный суд – суд общей юрисдикции – поступает заявление от заместителя прокурора природоохранной прокуратуры Москвы г-на Керимова. Предмет иска – земля вдоль берега Москвы-реки, на которую «Консорциум» никогда не претендовал, но которую, в строгом соответст­вии все с тем же с договором аренды, 20 лет благоустраивал и холил. И это после того, как подобные претензии уже два раза арбитражные суды признавали не имеющими под собой реальной почвы. Судья Сергеева, ознакомившись с иском, отказывает в рассмотрении дела в связи с его подсудностью арбитражному суду. Правда, вскоре, видимо, по настоятельной рекомендации город­ского суда, круто меняет свое мнение на прямо противоположное. Так появляется решение, умом которое – ни понять, ни объяснить: «Обязать «Консорциум» в месячный срок освободить самовольно занятый земельный участок… и привести его в первоначальное состояние».

– Вот теперь от судебного пристава, который после суда, как надеемся, скоро побывает на комплексе, ждем письменного распоряжения вырубить деревья, которые сами же сажали, и завезти на берег Москвы-реки сотни кубометров отходов, – горько улыбается Жуков. – Ведь именно свалку пришлось разгребать нам в те времена, когда довелось приводить в божеский вид эту самую зону категории №1. Помойку, похлеще той, которая имеется сегодня на другом берегу, – в вотчине близкого друга мэра Москвы господина Церетели. Правда, там, заметьте, ни комиссий, ни проверяющих почему-то не видно.



Мэрский суд?



ТЕМ временем, когда соответствующие надзорные инстанции за вольное обращение с законам лишь слегка погрозили московскому градоначальнику пальчиком, Юрий Михайлович, похоже, решил стремительно развить свой успех. И в январе текущего года Департамент земельных ресурсов Москвы обращается уже в Арбитражный суд Москвы с иском к «Консорциуму» о внесении изменений в договор аренды в судебном порядке. При этом в судебном заседании его представители утверждают, что спортивно-оздоровительный комплекс «Крылатское» – это не что иное, как игорно-развлекательное учреждение, гребущее деньги буквально лопатой.

Наверное, в тот раз представители московских властей подготовились к судебному заседанию недостаточно. По крайней мере, в первой инстанции им так и не удалось убедить судью, «что на занимаемом ответчиком земельном участке реально функционируют гостиницы, рестораны и бары именно указанных категорий («люкс», «четыре и пять звезд»), а также объекты игорного бизнеса». Зато судья посчитала доказанным тот факт, что «на участке функционируют открытые и крытые спортивные сооружения (гольф-поля, тренажерные залы, бассейны, теннисные корты)».

Поэтому размер аренд­ной платы ООО СП «Кон­сорциум» она установила не как для казино, хотя и не по льготной ставке, на которую по закону вправе и может рассчитывать спортивное учреждение, – 1800 руб. с гектара. С учетом всяческих коэффициентов индексации, по ее расчетам, комплекс отныне должен был ежегодно выплачивать городу 20 500 128 руб. в год. При этом судья «не заметила», что, согласно письменной договоренности с городом, ООО СП «Консорциум» уже оплачивает Москве 12% от прибыли, остающейся в его распоряжении от эксплуатации гольф-комплекса. Фактически это уже арендная плата. Зато по непонятной причине посчитала эти платежи оплатой за предоставление земельного участка, от которой «Консорциум» тем же постановлением №574 от 09.07.1996 г., как мы знаем, официально освобожден.

Теперь ответьте себе: какой закон в стране разрешает взимать с арендатора одновременно две арендные платы? При том что большинство спортивных сооружений в стране и в Москве, в силу своей низкой рентабельности, а то и убыточности, от арендной платы освобождаются вовсе. По большому счету, это понятно и объяснимо – у подобных учреждений прибыль – не главный мотив существования.

Думается, это обстоятельст­во Юрию Михайловичу Луж­кову, который так часто говорит о необходимости активного развития массовой физкультуры и спорта в Москве, известно лучше многих прочих. Тем более, когда речь идет о содержании и поддержании таких дорогих естественных площадок, как поля для гольфа. По неоднократным публичным признаниям московского мэра, они являются легкими мегаполиса, выделяя в атмосферу города кислорода в 10 раз больше, чем любой лесопарк.

Между тем первая «победа», как оказалось, московских чиновников не устроила. Дальше последовала апелляция. И с этого момента начинаются настоящие чудеса: все без исключения вышестоящие инстанции арбитражного суда почему-то одинаково уверенно вычеркивают детище ООО СП «Консорциум» из списка спортивных сооружений и увеличивают размер второй арендной платы до абсолютно нереального для спортивного сооружения уровня – 45 млн. руб. в год. Исходя из тех соображений, «что объект, находящийся на арендуемом участке, не достроен, не сдан в эксплуатацию, доказательств его функционирования как объекта физкультуры и спорта не представлено»… Вывод – «при определении размера арендной платы за земельный участок подлежит применению средняя базовая ставка по городу Москве». Проще говоря – 180 000 руб. за гектар.

Это с учетом коэффициента за то, что «спорный участок входит в границы особо охраняемой природной территории природного парка «Москворецкий». Парка, который возник, заметим, гораздо позже начала строительства спорткомплекса «Крылатский», да и то пока на бумаге. Ибо назвать особо охраняемой природную территорию, буквально забитую автомастерскими, загаженную отходами, «теряющую» участки из-за строительства элитных жилых комплексов, как-то язык не поворачивается.

Но самое ужасное, что все эти судебные решения, имеющие для «Консорциума» далеко идущие последствия, приняты на основании одного-единственного акта обследования территории комплекса от 15 мая сего года. Внимание:

– Никакой проверки в этот день на территории гольф-клуба не проводилось. Мало того: на документе этом, имеющемся в материалах дела, – утверждает Жуков и пишет об этом во все высокие инстанции, – нет ни подписи хоть кого-либо из руководства комплекса, ни пометки о том, что кто-то из нас с выводами комиссии не согласен. Как принято по закону.

Как сейчас мне хотелось бы увидеть и услышать только одно: что ответят уважаемый мэр Москвы, трое судей Высшего арбитражного суда, перекрывших этому странному делу дорогу в Президиум выс­шей арбитражной инстанции страны, и председатель главного арбитражного органа России А. Иванов, чьи подчиненные легко и непринужденно пошли на поводу у не слишком чистоплотных людей, сегодняшним воспитанникам «Крылатского» – юным чемпионам России. Их взрастила эта «неспортивная» частная структура. Это их спортивному дому, долгие годы входившему в целевую городскую программу развития объектов физкультуры и спорта в Москве, солидные тети и дяди «в регалиях» по каким-то своим взрослым и, возможно, меркантильным соображениям отказали в праве растить чемпионскую смену страны!

И последнее: 29 августа текущего года Департамент земельных ресурсов Москвы направил Владимиру Николаевичу Жукову депешу. В ней сообщалось о заседании некого таинственного оперативного штаба по вопросам сноса самовольных построек и освобождения земельных участков. В качестве приложения к письму подколот проект постановления правительства Москвы «Об отмене постановления правительства Москвы от 9 июля 1996 г. №574». В качестве оснований для такого вопиющего решения называются нарушение сроков строительства и ненадлежащее использование земельного участка.

Не знаю почему, но после этого документа у меня перед глазами стразу всплыли строчки из публикации «Гольф без правил» в газете «Собеседник». Автор утверждал, что большой интерес к гольф-клубу проявляет некая весьма влиятельная в городе особа. И «доброжелатели» советуют отдать его за любые деньги.

Если это правда, будет ли возможность, в том числе и у московских властей, после таких историй говорить уже другим зарубежным инвесторам о благоприятном инвестиционном климате в столице и современной России? И еще о том, что сегодняшняя российская государственная власть – не носовой платок для личного применения отдельных, пусть даже и высокопоставленных, столичных чиновников