Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции авиаконструктора государственного предприятия "Антонов" Виктора Ковальского. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook. В Киеве полицейские избили известного 81-летнего авиаконструктора

Напомним, как ранее сообщали АН, на выходе из метро на Ковальского напали трое неизвестных, обвинив его в валютном мошенничестве. Приехавшие на вызов двое полицейских также применили к 81-летнему авиаконструктору силу.

Позже выяснилось, что Ковальского избили по ошибке: на него указал неизвестный мужчина, заявив, что авиаконструктор якобы "кинул его на 10 тысяч долларов", и силовики взялись помочь "выбить" долг.

После изучения подробностей ЧП и допроса пострадавшего, которого после инцидента, заковав в наручники, усадили в машину правоохранителей, прокуратура завела дело, фигурантами которого стали сотрудники полиции.