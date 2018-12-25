В Соликамске арестованы подозреваемые по делу о пожаре на шахте

В Соликамском суде избрали меру пресечения сотрудникам компании, рабочие которой погибли при пожаре в шахте на соликамском калийном руднике № 3. Среди подозреваемых четыре человека. Причиной трагедии на шахте в Соликамске могли стать монтажная пена и мусор

Сотрудники ФГУП "УС-30 СМУ-680" Андрей Куприяшкин, Игорь Чукаев, Максим Канищев и Андрей Артюхин заключены под стражу на два месяца. В офисе предприятия следователи провели обыск и допросы.

В отношении обвиняемых было возбуждено уголовное дело о гибели девяти человек вследствие нарушения правил техники безопасности при проведении горных, строительных и иных работ.

Адвокаты троих подозреваемых в деле обжалуют их арест. Об этом сообщили во вторник защитники подозреваемых, передает агентство ТАСС. Четвертый фигурант примет решение в среду.

Отметим, в среду, 26 декабря, пройдут церемонии прощания и погребения погибших строителей из Пермского края и Башкирии: их тела по просьбе родственников доставлены в родные села и города.