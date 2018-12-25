Появились подробности гибели мужчины и женщины около супермаркета в Долгопрудном

Появились подробности гибели мужчины и женщины около супермаркета в городе Долгопрудном. Тела молодых мужчины и женщины были обнаружены в легковом автомобиле 24 декабря, припаркованном возле одного из супермаркетов подмосковного города. Два трупа обнаружили недалеко от супермаркета в Долгопрудном

В подмосковном управлении СКР сообщили, что погибли жители Смоленской области - 29-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. По предварительным данным, причиной смерти мужчины и женщины является отравление угарным газом в автомобиле.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств инцидента. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тел погибших с целью установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что погибли 35-летний мужчина и 32-летняя женщина.