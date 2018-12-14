19-летней девушке грозит 10 лет - ранила ножом насильника

Десять лет лишения свободы грозит 19-летней Дарье А. за то, что она смогла отбиться от 39-летнего мужчины, пытавшегося ее изнасиловать минувшим летом в Туапсе. Даша - художница. Постоянно носит с собой блокнот, карандаш и перочинный нож, на случай, если карандаш затупится.

В Москве они работает в детской театральной студии, и летом она сопровождала группу детей в Туапсе. Появилась возможность пять отдохнуть самой на море, она сняла хостел. Утром 24 июня Даша сдала детей вожатым и отправилась гулять по городу. Вечером обнаружила, что в номере нет питьевой воды. Вернулась в город - купить воду в круглосуточном магазине. Познакомилась с компанией парней. Ребята предлагали проводить Дашу до хостела, но она решила добраться сама.

А когда до гостиницы почти добралась, почувствовала, что ее преследует незнакомец. Пьяный мужчина начал приставать со словами "а куда ты такая красивая одна идешь?", "давай я тебя провожу". Даша утверждает: она вежливо отказалась от знакомства. Но мужчина настаивал.

Девушка насторожилась и на всякий случай вытащила ножичек из пенала. Только она это сделала, как мужчина неожиданно схватил ее, прижал то ли к стене, то ли к забору, повернул спиной, начал трогать там, где непозволительно", - сообщает РИА Новости. Даша звала на помощь. Рядом были жилые дома, но никто не откликнулся. Злоумышленник продолжал домогаться с новой силой.

Тогда Даша ударила его несколько раз ножом. "Он не крикнул от боли, просто в какой-то момент молча меня отпустил и ушел", - говорит девушка. На следующий день она поменяла билеты и уехала.

А 1 августа к ней на работу в театральную студию пришли трое полицейских. "Они объявили, что я чуть не убила мужчину,повредила ему четыре внутренних органа — желудок, печень, кишечник и легкое и что теперь меня будут судить за нанесение тяжких телесных и, скорее всего, посадят", - рассказала Дарья. Полицейские слегка преувеличили: тяжелое ранение было только одно, в брюшную полость, поврежден кишечник.

Дарью этапировали в Туапсе для проведения следственных действий. Доказать попытку изнасилования девушка не может. Летом она постеснялась обратиться в полицию. Сейчас за Дашу борется адвокат.

Мужчина же уверяет, что просто хотел почитать ей стихи.