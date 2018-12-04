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В Москве 11-летнему мальчику сломали позвоночник в драке из-за девушки

4 декабря 2018, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве 11-летнему мальчику сломали позвоночник в драке из-за девушки
фото: pixabay.com

В Москве 11-летний мальчик попал в понедельник, 3 декабря, вечером в детскую больницу с переломом позвоночника. Ребенок рассказал, что его избил парень Роман из-за девушки.  По словам мальчика они с этим Романом договорились встретиться в центре Москвы, чтобы решить конфликт, получившийся из-за одной девушки.

Встретились около станции метрополитена "Лубянка". Парень избил ребенка.  Мальчик попал в больницу после избиения, - сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Медики диагностировали у избитого школьника компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшему оказывают необходимую помощь.

В полиции разбираются в инциденте и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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