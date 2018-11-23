В СК РФ прокомментировали данные об алиби уфимских экс-полицейских

В Следственном комитете заявили, что записи с камер видеонаблюдения о перемещениях фигурантов дела об изнасиловании в отделе полиции в Уфе были на руках у следователей с самого начала. Двоих подозреваемых в деле о надругательстве над дознавателем могут отпустить

Правоохранители считают, что информация адвокатов об алиби у двух экс-полицейских, подозреваемых в групповом изнасиловании коллеги-дознавателя, является способом защиты от обвинений.

Органы следствия изначально располагали записями с камер видеонаблюдения с перемещениями фигурантов уголовного дела, поскольку они были изъяты при первоначальных следственных действиях.

Напомним, как ранее сообщали АН, двоих подозреваемых могут отпустить на свободу уже в декабре. Их адвокаты заявили, что владеют доказательной базой об алиби своих подзащитных.