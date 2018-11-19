Медики вступились за обвиненную в смерти новорожденного главрача роддома

Российские медики поддержали исполняющую главного врача роддома № 4 в Калининграде Елену Белую, которую арестовали и отправили в СИЗО после смерти новорожденного. Национальная медицинская палата (союз медицинского сообщества), возглавляемая известным педиатром и хирургом Леонидом Рошалем, выступила с заявлением.

Медики раскритиковали решение отправлять врача Елену Белую в СИЗО на время предварительного расследования, сообщает издание "Новый Калининград".

В письме говорится, что Национальная медицинская палата считает, что смерть младенца не связана с инкриминируемым Елене Белой преступлением. "Причина смерти будет определена после тщательно проведенного расследования, судебно-медицинской экспертизы и, возможно, суда", — говорится в заявлении. Леонид Рошаль предположил, что уголовное преследование Елены Белой может быть связано с тем, что в калининградском роддоме сложилась "не совсем здоровая атмосфера".

Рошаль рассказал, что роженица, у которой умер ребенок, приехала в Россию из Узбекистана около года назад и якобы жила в Калининграде без прописки. По словам доктора, во время беременности она не обращалась в женскую консультацию, а ребенок родился в "крайне тяжелом состоянии".