В Грозном девушка-смертница совершила самоподрыв у КПП

В Чечне сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность девушки, устроившей в субботу в 16 часов взрыв около поста полиции в Старопромысловском районе Грозного. Врио министра внутренних дел по Чеченской республике генерал полиции Апти Алаудинов рассказал подробности инцидента.

По словам генерала, сегодня около 16 часов неизвестная девушка приблизилась к КПП - федеральному посту полиции №21. Обратив внимание на ее неадекватное поведение, несущие на посту службу сотрудники остановили девушку и попросили предъявить документы.

Она не выполнила требование полицейских и ринулась к КПП. В этот момент стражи порядка заметили на ней самодельное взрывное устройство и произвели предупредительный выстрел, а женщина осуществила самоподрыв. По словам Алаудинова, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

В настоящее время принимаются меры по установлению личности подорвавшейся и поиску возможных сообщников. Происшествие не повлияло на ситуацию в чеченской столице.