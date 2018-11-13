Следственный комитет возобновил расследование убийства Талькова

Следователи возобновили расследование загадочного убийства популярного певца и музыканта Игоря Талькова. Об этом сообщается на сайте петербургского главка Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, следователи удовлетворили ходатайство Татьяны Тальковой, вдовы певца, которая просила официально признать ее потерпевшей по делу.

Ранее по данному уголовному делу потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. На тот период дело расследовалось по статье об убийстве по неосторожности.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта "Юбилейный" при невыясненных обстоятельствах. В воскресенье, 4 ноября, певцу исполнилось бы 62 года.