Появилась версия гибели семьи с детьми в подмосковной Электростали

В Подмосковье устанавливается причина гибели целой семьи в городе Электросталь. В квартире дома по улице Победы мертвыми женщина, мужчина, 9-летний ребенок и двухлетний. Тела обнаружили без видимых признаков насильственной смерти. Также не было выявлено утечки газа.

В ходе расследования следователи изъяли из холодильника продукты. По версии следствия, люди могли отравиться грибами.

По предварительной версии, взрослые и дети скончались в результате пищевого отравления. Тревогу забил третий ребенок. Восьмилетняя дочка женщины, которая по будням живет в интернате, приехала на выходные домой. Но не смогла попасть в квартиру. Никто не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки. Девочка обратилась к соседям, они вызвали полицию.

Двое старших детей у погибшей женщины - дети от первого брака. С новым мужем она родила третьего ребенка. Она не работала. Соседи говорят, недавно видели, как глава семейства нес домой грибы.

Один из соседей рассказал, что приносил многодетной семье еду, так как родители детей не очень стремились работать.