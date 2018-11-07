В Воронеже врачи ошиблись и ампутировали женщине не ту ногу

В Воронеже следователи начали проверку заявления мужчины, 89-летней матери которого медики ампутировали не ту ногу, не больную, а здоровую. По данным СКР, в своем заявлении сын пострадавшей пожилой женщины написал в правоохранительные органы, что 4 ноября его матери была проведена операция по ампутации нижней конечности в БУЗ Воронежской области «Воронежская городская клиническая больница № 3», куда пенсионерка поступила в порядке экстренной госпитализации.

После завершения операции сын зашел в палату к матери и обнаружил, что ей ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра. По его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Следственными органами СКР по Воронежской области проводится доследственная проверка по заявлению родственников пострадавшей пенсионерки. В рамках проверки был проведен осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы родственников, очевидцев произошедшего, приняты объяснения у медицинских работников, запрошена документация из всех лечебных учреждений, указанных заявителем. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Вести "Воронеж" ранее сообщили, что у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Сын убедил ее в необходимости срочной операции и отвез в больницу.