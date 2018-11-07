Источник: человек, убивший женщину в лифте, все еще находится в доме

Утром в среду появилась информация о том, что человек, убивший женщину в лифте московской многоэтажки, все еще находится в одной из квартир. Об этом 7 ноября сообщила одна из жительниц дома.

Источник отмечает, что преступник проживает в многоэтажке и после нападения не покидал свое жилье. Как отмечает сегодня телеканал "Звезда", ссылаясь на слова соседки, один мужчина начал подниматься по лестнице, а другой зашел в лифт вместе с женщиной. Во время поездки он ее убил. Отмечается, что никто не видел, как злоумышленник покидал здание, это также не зафиксировано на камерах наружного наблюдения.

Напомним, в лифте дома на юго-западе Москвы накануне было найдено тело женщины с множественными ножевыми ранениями.