Глухонемой ребенок пропал в Волгоградской области

В городе Михайловка, расположенном в Волгоградской области, пропал глухонемой четырехлетний ребенок. Соответствующую информацию предоставили рано утром в воскресенье, 4 ноября, в СУ СКР по региону.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Известно, что мальчик ушел гулять накануне днем и не вернулся. Об исчезновении ребенка сообщили в полицию.

В настоящий момент в поисковой операции участвуют не только правоохранители, но и волонтеры. Кроме того, к поискам привлечены водолазы, которые обследуют дно реки Тишанка. Просматриваются записи с камер наружного наблюдения. Как уточняет сегодня РИА "Новости", мальчик глухонемой, как и его родители.