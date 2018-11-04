Глухонемой ребенок пропал в Волгоградской области
4 ноября 2018, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Михайловка, расположенном в Волгоградской области, пропал глухонемой четырехлетний ребенок. Соответствующую информацию предоставили рано утром в воскресенье, 4 ноября, в СУ СКР по региону.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Известно, что мальчик ушел гулять накануне днем и не вернулся. Об исчезновении ребенка сообщили в полицию.
В настоящий момент в поисковой операции участвуют не только правоохранители, но и волонтеры. Кроме того, к поискам привлечены водолазы, которые обследуют дно реки Тишанка. Просматриваются записи с камер наружного наблюдения. Как уточняет сегодня РИА "Новости", мальчик глухонемой, как и его родители.
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