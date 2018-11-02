Сестра изнасилованной в Уфе сотрудницы полиции рассказала о её характере

Сестра 23-летней девушки -сотрудницы полиции в Уфе, над которой на работе надругались начальники, рассказала о ее характере. По словам близкой родственницы изнасилованной дознавателя Отдела МВД России по Уфимскому району, её сестра "весёлая, непредсказуемая, человек искусства". Молодого человека у неё пока нет.

В Уфе арестован третий подозреваемый в надругательстве над сотрудницей полиции

Девушка в этом году окончила вуз и устроилась по специальности работать в полицию. "Проблем на работе не было, как я знаю. ...К ней не приставали, это точно. Работает с конца августа. Работа нравилась...", - рассказала сестра пострадавшей правоохранительницы в интервью "Говорит Москва". После инцидента девушке потребовалась помощь психолога.

Из Москвы в Уфу, чтобы разобраться с происшествием, направлены представители МВД.

Следственным отделом по Кировскому району города Уфы республиканского управления СКР возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, в отношении сотрудницы полиции. Подозреваемые из МВД уволены и сегодня суд их арестовал на два месяца.