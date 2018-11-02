В Уфе арестован третий подозреваемый в надругательстве над сотрудницей полиции
2 ноября 2018, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Уфе арестован третий бывший полицейский, подозреваемый в групповом изнасиловании 23-летней девушки - сотрудницы МВД. Кировский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте 34-летнего бывшего начальника отдела ОМВД по вопросам миграции Павла Яромчука, - сообщает ТАСС.
Все трое подозреваемых помещены в СИЗО до 31 декабря. Сегодня судебное заседание проходило в закрытом режиме и продлилось более трех часов. Подозреваемые, которых в здание суда конвоировали сотрудники силовых ведомств, и их родственники от комментариев отказались. Представители гособвинения и адвокаты сторон также не пожелали общаться с прессой.
Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября в здании Отдела по вопросам миграции Отдела МВД России по Уфимскому району.
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