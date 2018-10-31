Человек, устроивший взрыв у здания УФСБ в Архангельске, скончался от ранений

В информационном центре Национального антитеррористического комитета в среду, 31 октября, сообщили, что человек, предположительно устроивший взрыв у здания УФСБ а Архангельске, скончался от ранений.

Ранее сегодня взрыв прогремел у входа в административное здание. Согласно последней информации, человек зашел в помещение, достал из сумки некий предмет, который впоследствии взорвался прямо у него в руках. В результате случившегося данное лицо получило травмы, несовместимые с жизнью, передает РИА "Новости".

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники полиции, а также взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.