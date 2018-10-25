В Сибири поймали "привидение-воришку"
25 октября 2018, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Красноярском крае жительница города Сосновоборска написала в полицию заявление. В документе женщина указала на приведение, которое, по ее словам, в течение года ворует деньги у нее из квартиры.
В ходе проведения следственных работ правоохранители установили, что потусторонней сущностью оказался бывший муж гражданки. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.
По словам потерпевшей, за указанный период у нее исчезло более 80 тысяч рублей. Однако дама свято верила в то, что стала жертвой "проявления феномена полтергейста".
Женщина утверждала, что в квартире отсутствовали следы взлома и пребывания посторонних людей, потому она была уверена, что столкнулась с паранормальным явлением, пишет РИА Новости.
Оказалось, 34-летний экс-супруг сделал дубликат ключей и заходил, когда хозяйка была на работе. Сейчас против него возбуждено 8 уголовных дел о краже, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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