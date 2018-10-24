Один из пострадавших в Керчи подросток выписан из больницы

Один из пострадавших в ходе нападения на Керченский политехнический колледж выписан из детской больницы. Соответствующую информацию предоставили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Предполагается, что на днях будут выписаны еще четверо пострадавших. В ведомстве добавили, что девять раненых находятся на лечении в первой краевой больнице. Состояние у всех пациентов разное, но врачи делают все необходимое для их скорейшего выздоровления, передает РИА "Новости".

Напомним, ровно неделю назад в керченском колледже произошла стрельба, а также прогремел взрыв. Погибли двадцать человек, а сам нападавший ушел из жизни добровольно.