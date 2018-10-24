Патрушев объяснил, почему произошла трагедия в Керчи

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду, 24 октября, объяснил, почему произошла трагедия в Керченском политехническом колледже, в ходе которой были убиты двадцать человек.

По мнению Патрушева, которое он выразил в рамках выездного совещания по вопросам безопасности в Сибирском федеральном округе, причиной случившегося стали недостатки в учебно-воспитательной работе с молодежью.

Как отмечает РИА "Новости", секретарь Совбеза напомнил, что случай в Керчи не является единственным. Ранее подобные происшествия уже были замечены в Москве, Ивантеевке, Перми, Улан-Удэ, Барабинске и Шадринске. Патрушев призвал проанализировать все факторы, которые приводят к нападениям в учебных заведениях.