Источник рассказал, как к "керченскому стрелку" относились однокурсники
22 октября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 22 октября, отец студента Керченского политехнического колледжа рассказал, как к "стрелку" относились однокурсники. По словам мужчины, Владислава Рослякова никто не "травил".
Житель Керчи по имени Игорь Парасич признался, что юноша, устроивший бойню, на первом курсе дружил с его сыном. Мужчина утверждает, что Росляков был человеком необщительным и довольно скрытным, однако не являлся объектом издевательств.
Как сообщает РИА "Новости", Владислав занимался боксом и "культуризмом", а однажды в шутливом спарринге победил одного из самых сильных ребят в группе.
Парасич также заявил, что "керченский стрелок" увлекался фильмами о подростковом насилии.
Напомним, 17 октября, Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании колледжа. В результате случившегося погиб 21 человек, в частности, сам нападавший.
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