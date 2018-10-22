В понедельник, 22 октября, отец студента Керченского политехнического колледжа рассказал, как к "стрелку" относились однокурсники. По словам мужчины, Владислава Рослякова никто не "травил".

Житель Керчи по имени Игорь Парасич признался, что юноша, устроивший бойню, на первом курсе дружил с его сыном. Мужчина утверждает, что Росляков был человеком необщительным и довольно скрытным, однако не являлся объектом издевательств.

Как сообщает РИА "Новости", Владислав занимался боксом и "культуризмом", а однажды в шутливом спарринге победил одного из самых сильных ребят в группе.

Парасич также заявил, что "керченский стрелок" увлекался фильмами о подростковом насилии.

Напомним, 17 октября, Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в здании колледжа. В результате случившегося погиб 21 человек, в частности, сам нападавший.