Следователи сообщили, что у керченского стрелка не было ни одного друга

В рамках расследования происшествия в керченском колледже специалисты установили, что у стрелка не было друзей. В минувшую среду студент Владислав Росляков расстрелял людей в учебном заведении.

Сотрудник СК в рамках совещания с Бастрыкиным в Керчи отметил, что были подняты личные дела молодого человека из школы, техникума и военкомата. Кроме того, были опрошены ребята, с которыми он учился. Как сообщает РИА "Новости", выяснилось, что у Рослякова не было близких друзей – только знакомые.

Напомним, в ходе стрельбы в колледже погиб 21 человек, в частности сам нападавший, который добровольно ушел из жизни после содеянного.