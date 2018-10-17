СК: устройство, сработавшее в Керчи, было начинено металлическими предметами
17 октября 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 17 октября, в Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что взрывное устройство, сработавшее сегодня в керченском колледже, было начинено различными металлическими предметами.
Согласно последней информации, взрыв прогремел в столовой Керченского политехнического колледжа. Как говорится в заявлении СК России, специалисты пока не установили, какое именно устройство взорвалось, однако известно, что оно состояло из металлических деталей.
Напомним, в результате случившегося в учебном заведении погибли от 10 до 18 человек. Информация о точном количестве жертв и пострадавших устанавливается.
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