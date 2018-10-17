СК: устройство, сработавшее в Керчи, было начинено металлическими предметами

В среду, 17 октября, в Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что взрывное устройство, сработавшее сегодня в керченском колледже, было начинено различными металлическими предметами.

Согласно последней информации, взрыв прогремел в столовой Керченского политехнического колледжа. Как говорится в заявлении СК России, специалисты пока не установили, какое именно устройство взорвалось, однако известно, что оно состояло из металлических деталей.