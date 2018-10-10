Следователь по особо важным делам убита в Подмосковье

В Подмосковье сегодня была убита следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Согласно последней информации, речь идет о Евгении Шишкиной.



Представитель управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий заявила, что женщина была застрелена рядом со своим домом, расположенном в Красногорском районе Подмосковья. Как уточняет ТАСС, неизвестный злоумышленник около 7 утра в среду, 10 октября, произвел выстрел в Шишкину, которая выходила из подъезда. Следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД скончалась из-за серьезного ранения в область шеи.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Преступник разыскивается.