На Чукотке уже четыре дня ищут 13-летнюю школьницу

На Чукотке уже четыре дня ищут пропавшую 13-летнюю школьницу. Согласно последней информации СК РФ, девочка ушла из дома рано утром в четверг, 4 октября, и с тех пор информации о ее местонахождении нет.

Школьница отправилась на занятия, однако в учебном заведении так и не появилась. Вечером она не пришла домой, вследствие чего ее родственники забили тревогу. В настоящий момент пропавшую девочку ищут специалисты и волонтеры. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщает РИА "Новости", рост школьницы составляет около 160 сантиметров. В момент исчезновения на ней были синяя куртка, светло-синий шарф, черные джинсы, темные кроссовки и вязаная шапка с ушками. Также у нее при себе был черный рюкзак. Всех, кому известно что-то о судьбе девочки, просят обращаться в полицию.