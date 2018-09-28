В Серпухове суд вынес решение в отношении мужчины, лишившего жену кистей рук

Серпуховской суд Подмосковья лишил родительских прав мужчину, который отрезал кисти рук своей супруге. Соответствующую информацию утром в пятницу, 28 сентября, предоставили в пресс-службе суда.

Таким образом, Дмитрий Грачев, который в настоящий момент находится под стражей, больше не сможет проживать со своими несовершеннолетними сыновьями, передает РИА "Новости".

Напомним, в декабре прошлого года 25-летняя жительница Серпухова Маргарита Грачева была доставлена в больницу после того, как супруг отрубил ей кисти обеих рук. Впоследствии мужчина дал признательные показания, отметив, что приревновал мать своих детей к другому мужчине. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".