В подмосковном Реутове устанавливают причину смерти мужчины после укола

В подмосковном Реутове устанавливают точную причину смерти мужчины после успокоительного укола. Соответствующую информацию в пятницу, 14 сентября, предоставили в ГСУ СК России по Московской области.

Известно, что в накануне бригада скорой помощи приехала на вызов родителей 29-летнего мужчины, которые были испуганы неадекватным поведением своего родственника.

Как сообщает РИА "Новости", врачи заметили, что житель Реутова ведет себя агрессивно, вследствие чего фельдшер сделал ему укол успокоительного. Пациент скончался всего лишь через несколько минут после процедуры.

Обстоятельства данного происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты.