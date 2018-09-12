Борисов высказался о повреждении «Союза» астронавтами США

Распространение голословных утверждений о том, что американские астронавты повредили космический корабль «Союз» на МКС, не только не приемлемо, но и крайне опасно, заявил вице-премьер правительства России Юрий Борисов. Спецкомиссия определила приоритетную версию об умышленном повреждении «Союза»

По словам Борисова, пока не будет завершено расследование, подобные приговоры выносить нельзя, - сообщает ТАСС. Вице-премьер добавил, что причиной повреждения космического корабля «Союз», пристыкованного к МКС, мог быть производственный брак. «Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов», - подчеркнул замглавы правительства.

Как отметил Борисов, работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя. Он подчеркнул, что нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу обнаруженной микротрещины на «Союзе».

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку кислорода. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил микротрещину в космическом корабле.