Обвиняемому в убийстве полицейского в метро Москвы грозит пожизненный срок

Во вторник, 4 сентября, стало известно, что обвиняемому в убийстве сотрудника полиции на станции метро "Курская" грозит пожизненное заключение. Происшествие случилось вечером в минувшее воскресенье.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова подчеркнула, что мужчине, подозреваемому в нападении на полицейского, предъявили обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, передает m24.ru . Если вина задержанного будет доказана, то ему, согласно вышеуказанной статье, может грозить наказание в виде пожизненного срока.

К настоящему моменту с 42-летним гражданином Российской Федерации уже проведены очные ставки, опознания и прочие следственные действия.