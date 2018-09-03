Задержан подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в московском метро

Утром в понедельник стало известно, что задержан подозреваемый в убийстве сотрудника полиции на станции метро "Курская" в Москве. Неизвестный злоумышленник выстрелил в правоохранителя минувшей ночью.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подчеркнула, что от полученных травм полицейский скончался. Столичные сотрудники полиции проводили сегодня оперативно-розыскные мероприятия и смогли задержать человека, который, вероятно, и нанес смертельное ранение, передает РИА "Новости".

В скором времени мужчина будет допрошен, после чего начнутся следственные действия. Имя предполагаемого злоумышленника не разглашается.